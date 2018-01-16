Під Верховною Радою сталася сутичка між активістами й поліцією

Поблизу будівлі Верховної Ради 16 січня сталася сутичка між правоохоронцями та активістами, які запалили шини та намагалися спалити російський прапор. Сутичка сталася в обмеженому залізними огорожами периметрі, де вже кілька місяців розташований табір протестувальників.

Численні сили поліції разом із пожежниками загасили вогонь, а також викинули за периметр наметового містечка шини, які ще не були підпалені. Поліцейські застосували сльозогінний газ.

У сутичці взяли участь соратники колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

На момент інциденту на площі перед Верховною Радою перебували кілька десятків людей.

Повідомлень про затриманих чи поранених наразі немає.

Відділ комунікації поліції Києва повідомив 16 січня, що понад 3 тисячі 800 правоохоронців забезпечують правопорядок в урядовому кварталі столиці під час засідання Верховної Ради у вівторок.

Згідно з порядком денним пленарного засідання 16 січня, який опублікований на сайті Ради, парламент планує розглянути в другому читанні законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163). Також у Раді мають намір розглянути можливість включення до порядку денного проекту закону про Вищий антикорупційний суд (№7440).

6 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу (№ 7163). У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.

Законопроект про Вищий антикорупційний суд президент вніс до Верховної Ради у грудні 2017 року. Згідно з документом, на посаду судді Вищого антикорупційного суду претендент обирається на конкурсі, ним може бути призначений громадянин України у віці не менше ніж 35 років, зі стажем роботи на посаді судді не менш ніж 5 років, з науковим ступенем у сфері права чи пропрацювавши в науковій галузі щонайменше 7 років, з адвокатським досвідом.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці України з її ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом.