Україна спожила 3 мільярди кубометрів газу за три місяці опалювального сезону – «Укртрансгаз»

За три місяці від початку в середині жовтня опалювального сезону Україна спожила близько трьох мільярдів кубометрів газу із закачаних майже 17 мільярдів кубометрів газу. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України державної компанії «Укртрансгаз».

Станом 14 січня загальний обсяг газу в українських підземних сховищах становив 13 мільярдів 947 мільйонів кубометрів.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв про плани нагромадження 17 мільярдів кубометрів для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років профільне міністерство також наполягало на необхідності нагромадити 17 мільярдів кубометрів газу, але керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 мільярда кубометрів буде цілком достатньо. У результаті торік в опалювальний сезон Україна ввійшла із запасами «блакитного палива» на рівні 14,7 і завершила сезон на рівні 8,4 мільярда кубометрів.

За інформацією Міненерго, в цьому сезоні в українські ПСГ закачали 8,8 мільярда кубів газу, і станом на 24 жовтня загальний обсяг становив понад 16,9 мільярда кубів. (Близько 5 мільярдів – це технічний газ, необхідний для функціонування сховищ).

Опалювальний сезон в Україні зазвичай стартує в середині жовтня. За багаторічними стандартами, він розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб становить вісім або менше градусів. Тривалість опалювального сезону становить близько півроку, але в Києві у 2017 році комунальники через суттєве потепління вимкнули опалення 1 квітня. Натомість у Львові опалювальний період фінішував лише 25 квітня, хоча перед тим навесні комунальні служби двічі вимикали тепло.