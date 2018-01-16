Голова штабів США: Росія – основна загроза для Європи

Росія нині є основною загрозою для Європи і за її межами, заявив у штаб-квартирі НАТО 15 січня в Брюсселі голова Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд.

За його словами, Росія модернізувала свою ядерну зброю і флот, а також займається розробкою інструментів для ведення кібервійни. Генерал нагадав про участь Росії в конфлікті з Грузією в 2008 році й анексії Криму в 2014 році та підтримку бойовиків на сході України.

Як заявив Данфорд, ці епізоди дозволяють говорити про те, що Росія «буде використовувати свої можливості».

Генерал нагадав, що після анексії Криму НАТО розширило присутність у країнах Балтії і Польщі. За словами Данфорда, розширення військового союзу в Європі відповідає стратегії національної безпеки США щодо Росії.

Відносини США й Росії останнім часом значно загострені через низку розбіжностей, серед яких дії Росії в Україні і Сирії чи її втручання у президентські вибори у США 2016 року, про яке одноголосно заявили всі спецслужби США у спільній заяві (Москва заперечує це).