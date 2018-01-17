Через негоду обмежений рух вантажівок на автодорозі Київ – Харків

Міністерство внутрішніх справ України інформує 17 січня, що через рясний снігопад запроваджені обмеження в русі.

«Наразі обмежено рух великовагового вантажного транспорту на дорозі міжнародного значення М-03 Київ – Харків. Дотримуйтесь дистанції!» – закликає МВС.

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») з огляду на погіршення погодних умов застерегло водіїв від поїздок на далекі відстані, особливо з дітьми.

Міністерство внутрішніх справ України також раніше звернулося до учасників дорожнього руху з проханням про обережність через негоду.

За даними синоптиків, 17 січня на території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, в Києві близько 20 сантиметрів. У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ з переходом в сніг. На дорогах України ожеледиця.

У столиці 18 січня синоптики очікують на продовження рясних снігопадів, опади триватимуть упродовж усієї доби.