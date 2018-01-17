Лікар Трампа: президент США перебуває у «чудовій» формі

Президент США Дональд Трамп перебуває у «чудовій» фізичній формі і не продемонстрував жодних відхилень під час обстеження його розумових здібностей, заявив лікар Білого дому Ронні Джексон, коментуючи результати недавнього медичного огляду.

16 січня Джексон повідомив, що 71-річний президент США має зайву вагу, і йому потрібно робити більше фізичних вправ й обмежити вживання жирного, але «загалом стан здоров’я президента чудовий».

Крім того, за словами лікаря, Трамп отримав «чудовий результат» за результатами тесту, який має на меті виявлення ранніх ознак втрат пам’яті й інших когнітивних розладів.

За словами Джексона, Трамп залишатиметься здоровим упродовж свого чотирирічного терміну на посаді.

«Це називається генетика. У нього дуже хороші гени, таким його створив Бог», – сказав Джексон.

Президенти США зазвичай не проходять когнітивних тестів під час медичних оглядів. Але, як заявив Джексон, Трамп сам попросив провести цей тест після того, як зазнав критики щодо свого психічного здоров’я.