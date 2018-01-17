Перерва між снігопадами в Києві буде нетривалою – синоптики

Атмосферний фронт, який зранку 17 січня приніс снігопад у столиці України, пішов на північний схід, але нова хвиля опадів у Києві очікується вже ввечері. Про це повідомляють синоптики.

«По Києву один фронт «відстрілявся», входимо у передих. Сніг пішов на північний схід. Не розслабляємося, прогноз на завтра, 18 січня, дуже складний і з нюансами», – попередила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Американський сайт wunderground.com попереджає, що опади в Києві можуть поновитися пізно ввечері 17 січня і триватимуть майже безперервно впродовж усієї наступної доби. Температура при цьому залишиться мінусовою, але дуже холодно не буде – не нижче мінус 4 градусів навіть уночі.