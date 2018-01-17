На утримання президентської резиденції «Синьогора» торік витратили 22,5 мільйони гривень – #Точно

Протягом 2017 року на утримання президентської резиденції «Синьогора» в Карпатах було витрачено 22,5 мільйони гривень. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Зокрема, найбільші суми сплачено заробітною платою обслуговуючому персоналу – 7,6 мільйона гривень, за електроенергію приблизно три мільйони гривень, а також один мільйон – за ремонт будинків резиденції.

Резиденція «Синьогора» утворена для прийому вищих посадових осіб, глав іноземних держав та офіційних делегацій іноземних держав. Входить у структуру Державного управління справами.

У січні 2016 року стало відомо, що резиденція «Синьогора» витрачає на закупівлю продуктів харчування понад 100 тисяч гривень на місяць.

Нещодавно громадський проект «Ні корупції!» заявив, що Державне управління справами не повідомило, скільки коштів із державного бюджету торік пішло на утримання кожної державної резиденції.