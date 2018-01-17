Влада Німеччини відмовила «бухгалтеру Аушвіца» в помилуванні

Прокуратура Німеччини повідомляє, що колишньому офіцеру СС 96-річному Оскару Ґрьонінгу, відомому як «бухгалтер Аушвіца», відмовили у помилуванні.

У 2015 році суд визнав його співучасником убивств 300 тисяч людей у концентраційному таборі Аушвіц під час Другої світової війни і засудив його до чотирьох років в’язниці.

Тоді Оскар Ґрьонінґ на процесі визнав моральну провину, але оскаржив вирок. У кінці листопада минулого року стало відомо, що Верховний суд Німеччини відхилив його апеляцію.

Якщо Ґрьонінґ не оскаржить відмову в помилуванні, прокуратура в німецькому Ганновері може невдовзі перемістити його до в’язниці для відбування покарання.

Оскар Ґрьонінґ служив в Аушвіці в 1942-1944 роках. Він збирав гроші і цінності, відібрані у в’язнів.