У Дніпрі у січні зареєстрували 11 випадків захворюваності на кір – міськрада

У Дніпрі у січні зареєстрували 11 випадків захворюваності на кір. Про це повідомила головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради Тетяна Аверкіна.

За її даними, зокрема, у січні захворіло 11 людей – 7 дітей і 4 дорослих, з числа хворих, зареєстрованих з грудня, 14 осіб не були щеплені. В усіх випадках хворі переносили захворювання із середньої тяжкістю.

Як розповіла керівник Дніпровського міського відділу лабораторних досліджень Наталія Лебединська, перший випадок кору в місті був зареєстрований у дитини, у ході епідеміологічного розслідування, його визначили як «завезену» інфекцію: до цього в місті упродовж року кору не реєстрували.

«Дитина стала джерелом інфекції для 13 захворілих, у результаті зареєстровано спалах захворювання у місті. 8 з них – діти, 5 – дорослі. Двоє з них – медпрацівники, які допомагали дитині, троє – батьки, які відвідували дітей в лікувальному закладі», – зазначила фахівець.

Для контролю за епідситуацією в Дніпрі створили оперативний штаб та розробили план протиепідемічних заходів.

Як зазначила представниця департаменту охорони здоров’я Дніпровської мерії Тетяна Аверкіна, наразі в усіх Центрах первинної медсандопомоги міста є комбінована (кір, епідемічний паротит та краснуха) бельгійська вакцина. Дітям до 18 років щеплення нею роблять безкоштовно.

16 січня в МОЗ повідомили, що протягом перших двох тижнів нового року на кір захворіли 1 285 людей – 856 дітей і 429 дорослих. На Одещині дві людини померли від кору.

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що в Україні немає епідемії кору, однак є спалахи.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.