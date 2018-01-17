На Олімпіаді спортсмени Північної і Південної Кореї пройдуть під одним прапором

Північна і Південна Кореї домовилися про створення єдиної жіночої команди з хокею на зимових Олімпійський іграх в Пхйончхані. На церемонії відкриття спортсмени двох країн будуть марширувати разом і під одним прапором, на якому буде зображено Корейський півострів.

Досягнуту угоду має затвердити Міжнародний олімпійський комітет. Очікується, що остаточне рішення буде схвалено в найближчі вихідні.

Північна Корея раніше оголосила про рішення направити оркестр з 140 музикантів для виступу на Олімпіаді.

9 січня Південна Корея та КНДР у демілітаризованій зоні між країнами провели перші за понад два роки офіційні переговори. Сторони домовилися, що Пхеньян відправить свою делегацію на зимові Олімпійські ігри до Південної Кореї.

Зимова Олімпіада в Пхйончхані відбуватиметься з 9 до 25 лютого.