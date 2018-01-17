Reuters: Трамп заявив, що Росія допомагає Північній Кореї в обхід санкцій

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія допомагає Північній Кореї в обхід міжнародних санкцій.

«Росія взагалі не допомагає нам з Північною Кореєю», – сказав Трамп в інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, Китай допомагає США у питанні КНДР, натомість Росія нівелює ці дії.

Президент США назвав Північну Корею головною міжнародною проблемою.

Він також висловив сумніви щодо того, наскільки корисні переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

«Я сяду з ним (за стіл переговорів – ред.), але не впевнений, що це вирішить проблему», – сказав Трамп, зазначивши, що переговори з Пхеньяном, які вели попередні адміністрації США, не змогли стримати розвиток ядерної і ракетної програм Північної Кореї.

Трамп відмовився відповідати на питання про те, чи підтримує він зв’язок з лідером КНДР, з якими він в минулому обмінювався публічними образами і погрозами.

Цього року КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також випробувала декілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти. У зв’язку з цим Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти Північної Кореї, зокрема, 22 грудня 2017 року організація одностайно схвалила запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство.

Китай і Росія погодилися з останніми санкціями Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї. У грудні минулого року розвідслужби низки країн повідомляли, що Росія щонайменше тричі здійснювала поставки палива Пхеньяну в обхід санкцій, в Москві це заперечують.