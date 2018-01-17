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18 Січень 2018, Київ 04:22
Новини | Події

У Раді пропонують збільшити штрафи за порушення правил продажу і вживання алкоголю

У Верховній Раді пропонують збільшити штрафи за порушення правил продажу і вживання алкоголю.

Народний депутат Володимир Мисик 16 січня зареєстрував законопроект №7490, яким пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автор документу пропонує збільшити розміри штрафів за розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у публічних місцях, парках і транспорті або появу у громадських місцях у п’яному вигляді – 17-85 гривень до 340-510 гривень.

Законопроект також передбачає збільшення штрафів за порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами. Зокрема за продаж таких алкогольних напоїв неповнолітнім або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менше 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар) пропонується карати штрафом 1700-3400 гривень замість 510-1700 гривень.

У грудні 2016 року Кабінет міністрів України підвищив мінімальну роздрібну ціну на алкогольні напої. Як тоді пояснювали у Мінфіні, чинні мінімальні ціни не відповідають реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкоголю. Крім того, в міністерстві заявляли, що чинний рівень мінімальних цін перестав виконувати свою роль «запобіжника» проти продажу контрафакту, що негативно впливає на здоров’я населення.

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