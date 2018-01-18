У Києві під час Водохреща чергуватимуть 125 рятувальників – ДСНС

На водоймах Києва під час Водохреща чергуватимуть 125 рятувальників та 13 одиниць техніки, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що в столиці облаштують 14 місць для проведення обряду купання в ополонці.

В Україні православні та греко-католики 19 січня святкують Водохреще – одне з найбільших церковних свят у році. За переказами, саме цього дня (6 січня за церковним юліянським календарем, що припадає на 19 січня за загальновживаним григоріянським) відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Вірні цих церков вірять, що цього дня вода має цілющі властивості, а тому віряни, за традицію, масово купаються в ополонці.