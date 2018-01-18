ДСНС попереджає про пориви вітру до 25 метрів за секунду і сніг

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про ускладнення погодних умов у країні, зокрема посилення вітру і сніг.

«За даними Укргідрометцентру, 19 січня у західних, південних і східних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду, на крайньому заході країни місцями 25 метрів за секунду. Вночі на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині і Закарпатті місцями сильний сніг. На дорогах країни ожеледиця», – йдеться в повідомленні ДСНС 18 січня.

За даними служби, станом на 14:00 18 січня спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях і в Києві, помірний сніг з дощем у Кіровоградській і Одеській областях, невеликий дощ у Миколаївській області. На решті території без опадів.

Для роботи очисної техніки частково обмежується рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській і Черкаській областях.

На Одещині влада повідомляє про те, що без світла станом на 13:00 залишилися 136 населених пунктів області через сніг.