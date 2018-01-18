Одещина: силовики посилено патрулюють Ізмаїл «для запобігання випадків мародерства»

На Одещині додаткові патрулі Національної гвардії і Нацполіції вийшли на вулиці міста Ізмаїл, яке зранку було знеструмлене внаслідок негоди і залишилось без світла, води, тепла.

Як повідомив мер міста Андрій Абрамченко, таке рішення ухвалено «для запобігання випадків мародерства».

Станом на 20:00 в місті частково відновлено електро- та водопостачання об’єктів медико-соціальної інфраструктури.

Загалом в Одеському регіоні знеструмлені 558 населених пунктів, поінформували на засіданні регіонального оперативного штабу з ліквідації наслідків негоди.

18 січня Одеса і Одеська область опинилися під впливом активного циклону. На південь і північ регіону він приніс потужні снігопади й сніг з дощем, в обласний центр — сильний дощ. Опади супроводжувались шквальним вітром.

За даними Гідрометцентру, станом на 14:00 в Одесі випало 35 мм опадів, Це складає 83% щомісячної норми. Внаслідок дощу, який тривав до вечора, низка одеських вулиць були підтоплені.

За прогнозом синоптиків, в ніч на Водохреща температура знизиться до 2-7 градусів нижче нуля, на дорогах утвориться ожеледиця.