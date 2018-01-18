У Києві попрощалися з бійцем-добровольцем Витвицьким

У Києві на майдані Незалежності попрощалися з бійцем добровольчого корпусу «Правий сектор» Андрієм Витвицьким з позивним «Спікер».

Після прощання у Києві Витвицького 19 січня поховають у Івано-Франківську. Він загинув поблизу Авдіївки на Донбасі 16 січня.

За даними СММ ОБСЄ, внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 85 людей і 384 дістали поранень з початку 2017 року.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей.