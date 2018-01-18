На Донбасі поблизу Краматорська внаслідок ДТП загинув спостерігач ОБСЄ

На Донбасі поблизу Краматорська внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув спостерігач Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

«СММ підтверджує, що сьогодні вранці один із наших спостерігачів став учасником ДТП. Спостерігач їхав на таксі по Краматорську, загинув на місці події», – повідомили в прес-службі ОБСЄ,

Станом на 10 січня, в Україні працюють 692 спостерігача спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

СММ ОБСЄ в Україні була створена в березні 2014 року у відповідь на початок гібридної агресії Росії проти України у Криму й на сході держави. Її мандат поширюється на всю територію України, але до Криму місію не допускає Росія, що окупувала півострів, а підтримувані Росією сепаратисти обмежують її пересування на окупованих частинах Донбасу.