Українці асоціюють свою країну з поняттям «демократія», а Росію – з «агресією» – опитування

Українці найчастіше асоціюють свою країну з поняттям «демократія», а Росію – з «агресією», йдеться в результатах опитування, яке проводив Центр Разумкова спільно з фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в грудні 2017 року.

Як йдеться в прес-релізі, у респондентів запитали, з чим на їхню думку, – з Україною чи з Росією – у них насамперед асоціюються такі поняття як «демократія», «добробут», «стабільність», «свобода», «агресія», «гуманність», «справедливість», «жорстокість», «диктатура», «повага до прав особистості».

Згідно з даними опитуваннями, з Україною респонденти найчастіше асоціюють поняття «демократія» (42%), «свобода» (40%) і «гуманність» (36%). Водночас близько 35% не асоціюють поняття «гуманність» ні з Україною, ні з Росією.

Як свідчать результати опитування, насамперед із Росією українці асоціюють поняття «агресія» (66%), «диктатура» (60%) та «жорстокість» (57%). Насамперед з Україною ці три поняття асоціюють лише відповідно 3%, 4% і 3% респондентів.

2% респондентів асоціюють насамперед з Росією поняття «демократія», 3% – «гуманність», 4% – «свобода», «справедливість» і «повага до прав особистості».

«Насамперед з Україною поняття «справедливість» (25%) і «повага до прав особистості» (21%) респонденти асоціюють частіше, ніж з Росією, але відносна більшість (47%) не асоціюють ці поняття з жодною з цих двох країн. Більше половини респондентів (51%) не асоціюють ні з Україною, ні з Росією поняття «добробут» (18% асоціюють його насамперед з Україною, а 9% – з Росією). 55% опитаних не асоціюють ні з Україною, ні з Росією поняття «стабільність» (12% у першу чергу асоціюють його з Україною, стільки ж – з Росією)», – йдеться в опитуванні.

Дослідження проводили з 15 до 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Згідно з релізом, дослідники опитали 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.