Верховна Рада закрила сесію, наступна почнеться 6 лютого

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 18 січня закрив сьому сесію Верховної Ради. Наступна сесія почнеться 6 лютого.

«Не можу обійти мови сухої статистики. За час сьомої сесії ми обговорили 197 питань, прийняли 94 рішення – у тому числі 62 закони ухвалили в цілому, затвердили 16 постанов, 16 законів проголосували в першому читанні», – сказав Парубій.

Згідно з календарним планом проведення сесії, з 22 по 26 січня депутати мають працювати в комітетах, комісіях і фракціях, а з 29 січня по 2 лютого – з виборцями. 5 лютого відбудеться погоджувальна рада, а з 6 по 9 лютого – пленарні засідання нової сесії.