Кабмін ще не погодив документ про виплату допомоги звільненим з полону бойовиків – Тука

Кабінет міністрів України ще не погодив документ про виплату компенсації громадянам, які звільнені з полону підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За його словами, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і Міністерство соціальної політики розробили два проекти постанови про допомогу звільненим полоненим.

Тука розповів, що Міністерство соціальної політики пропонує виплатити одноразову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, тоді як Міністерство з питань тимчасово окупованих пропонує організувати тривалий комплекс заходів для працевлаштування, медичної й психологічної реабілітації колишніх полонених.

Він додав, що 28 колишніх заручників, які проживали на неконтрольованих територіях, матимуть право отримати житло на загальних засадах. Тука зазначив, що 12 екс-полонених не мають при собі жодних документів.

26 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко заявив, що попросить Кабінет міністрів надати матеріальну допомогу українцям, яких утримували бойовики на Донбасі.

27 грудня Кабінет міністрів України схвалив рішення забезпечити процес надання допомоги колишнім заручникам.

Того ж дня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.