Українські бійці отримали спеціальні медичні пристрої за кошти Трастового фонду НАТО

Четверо українських бійців з ампутованими кінцівками 19 січня отримали медичні пристрої, які розширять функціональні можливості при використанні протезів. Це так звані «рукавички» і «гачок».

Пристрої вироблені німецькими медиками, а придбані вони за кошти Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації, загальна вартість пристроїв перевищує 30 тисяч євро. Про це Радіо Свобода повідомила Наталя Мельниченко – керівник проекту Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації в Україні.

«У нас йде поставка в Україну таких «рукавичок», нині ми передаємо два комплекти бійцям, тому що ще двоє осіб не можуть бути присутні. Але на сьогодні закуплені комплекти на чотирьох осіб. Загальна вартість – трохи більше 30 тисяч євро», – поінформувала Мельниченко.

Голова управління у справах ветеранів АТО міністерства соціальної політики Олександра Тарасова зазначила, що проекти з протезування й реабілітації учасників бойових дій на Донбасі спільно фінансують український уряд і НАТО. Як правило, такі проекти отримують кошти за рахунок добровільних внесків країн-членів Альянсу у відповідний Трастовий фонд. Упродовж 2016-2017 років у рамках програм фонду Україна отримала спеціальне медично-реабілітаційне обладнання на суму близько 280 тисяч євро.

Проект з медичної реабілітації у рамках діяльності відповідного трастового фонду працює по двох напрямках: медична підтримка й реабілітація учасників АТО та підтримка України у вдосконаленні вітчизняної системи реабілітації, повідомила експерт.