Поранений під час стрілянини в Одесі поліцейський помер у лікарні – поліція

30-річний поліцейський, який зазнав поранення під час сьогоднішньої стрілянини в Одесі, помер у лікарні, повідомив радник голови поліції в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook.
«30-річний поліцейський, що перебував у тяжкому стані, помер у лікарні», – написав Форостяк.
За даними поліції, 19 січня на вулиці Новосельського під час затримання чоловік, який перебував у розшуку, почав чинити опір і відкрив по поліцейських вогонь з автоматичної вогнепальної зброї. Поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, внаслідок чого чоловік загинув.
Пізніше поліція повідомила, що громадянин убив свого спільника. Також поранення зазнали троє правоохоронців та випадковий очевидець події.
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