Циклон покинув Одещину, понад 400 населених пунктів залишаються знеструмленими

На Одещині станом на 15:00 19 січня 454 населених пункти залишаються знеструмленими внаслідок потужних снігопадів.

Як повідомляє Радіо Свобода, такі дані оприлюднили на сьогоднішньому засіданні регіонального оперативного штабу з ліквідації наслідків негоди.

Очільник Одещини Максим Степанов повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона з проханням надати додаткові аварійні бригади із сусідніх областей для швидкого відновлення електропостачання.

Внаслідок негоди 18 січня, яка супроводжувалась потужними снігопадами й шквальним вітром, на Одещині були знеструмлені понад півтисячі населених пунктів, в тому числі міста Ізмаїл (населення близько 70 тисяч) та Арциз (населення близько 12 тисяч). Ці районні центри залишились без тепло- й водопостачання.

Як повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко на своїй сторінці в Facebook, на даний час місто забезпечується електроенергією за тимчасовою схемою.

«У зв`язку з тим, що потужності резервної лінії недостатньо для забезпечення міста електроенергією в повному обсязі, буде введено графік обмежень подачі електроенергії», – написав він.

Уранці в Арциз доставили дизель-генератори для соціальних об’єктів. Станом на 16:00 19 січня електропостачання поновлене на водоканалі й у центральній районній лікарні Арцизу.

«Ще багато об'єктів залишаються без світла. Тут десятки повалених опор. Генератори, які ми сьогодні привезли, – лише тимчасове рішення», – заявив голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов.

На трасі поблизу райцентру Сарата на Одещині до визволення автівок із снігових заметів долучились артилеристи Військово-морських сил України. Як повідомляє прес-центр командування ВМС ЗС України, в одному з понад півсотні врятованих автомобілів була родина із немовлям. Подружжя поверталося з пологового будинку.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, територію Одеської області циклон покинув. Черговий циклон, щоправда, менш потужний, синоптики очікують в Україні 22 січня. Під його впливом опиниться передусім кримський півострів, прогнозують вони.