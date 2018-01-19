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20 Січень 2018, Київ 05:44
Новини | Події

ДСНС: в Україні майже 700 населених пунктів залишаються знеструмленими

В Україні станом на 18:00 688 населених пунктів в шести областях залишаються знеструмленими.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, найбільше на Одещині – 470 населених пунктів.

За повідомленням, повністю відновлене енергопостачання населених пунктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій і Сумській областях.

Станом на 18:00 небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається, погодні умови стабілізувалися.
У ДСНС також додають, що автомобільних заторів на дорогах загального користування не зафіксовано.

Раніше повідомлялося про знеструмлення 737 населених пункти у 10 областях України.

Укргідрометцентр попереджав про складні погодні умови (сильний мокрий сніг, часом з дощем, хуртовини, місцями дуже сильні опади) у низці областей, зокрема, у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

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