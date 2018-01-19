Загиблий внаслідок ДТП у Краматорську спостерігач був громадянином Молдови – ОБСЄ

Загиблий внаслідок ДТП у Краматорську спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ був громадянином Молдови. Про це місія ОБСЄ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Громадянин Молдови Віталіє Зара працював у складі луганської моніторингової команди у Сєвєродонецьку, Луганську та Кадіївці з липня 2015 року. Його пам’ятатимуть як надійного, працьовитого та усміхненого друга і колегу. Світла пам’ять!», – йдеться у повідомленні.

18 січня у Краматорську внаслідок ДТП загинув спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він їхав на таксі в Краматорську, помер на місці пригоди.

Станом на 10 січня, в Україні працюють 692 спостерігача спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, з Молдови – 26 спостерігачів.

СММ ОБСЄ в Україні була створена в березні 2014 року у відповідь на початок гібридної агресії Росії проти України у Криму й на сході держави. Її мандат поширюється на всю територію України, але до Криму місію не допускає Росія, що окупувала півострів, а підтримувані Росією сепаратисти обмежують її пересування на окупованих частинах Донбасу.