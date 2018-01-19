Порошенко зустрінеться з Трампом у Давосі – Клімкін

Президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Давосі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу «Інтер», повідомляє агенція «Інтерфакс-Україна».

«Про що можна розмовляти в форматі спільної зустрічі? Ну, звичайно, вони будуть розмовляти як два президенти. Який сенс обговорювати питання і дуже чутливі питання у форматі якомусь дуже загалом», – сказав Клімкін, відповідаючи на запитання, чи буде Порошенко спілкуватися з Трампом наодинці чи в форматі спільної зустрічі.

Глава МЗС додав, що всього у Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму.

Водночас американська сторона наразі не повідомляла про ймовірну зустріч Трампа і Порошенка.

Президенти США і України вже зустрічалися у Вашингтоні у вересні минулого року.

Всесвітній економічний форум відбудеться 23-26 січня у Давосі.