Президент Єгипту заявляє про намір балотуватися на другий президентський термін

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі заявляє про намір балатоватися на другий президентський термін на виборах у березні.

«Я анонсую, що висуватиму свою кандидатуру на пост президента республіки», – заявив Ас-Сісі 19 січня в Каїрі на конференції, яка транслювалася державним телебаченням.

Ас-Сісі, колишній головнокомандувач армії, усунув єгипетського ісламістського президента Мугаммада Мурсі в 2013 році.

Реєстрація кандидатів на березневих виборах запланована на 20 січня. Очікується, що президентські вибори пройдуть 26-28 березня, а другий тур – 24-26 квітня.