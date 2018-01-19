Синоптики: завтра у південних, східних і центральних областях очікується мокрий сніг і дощ

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що завтра, 20 січня, вдень у південних, східних і більшості центральних областей України очікується мокрий сніг і дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі у східних, Рівненській, Волинській, Одеській областях та в Карпатах невеликий сніг.

Температура, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вночі 2-7 градусів морозу.

За даними синоптиків, у суботу в Києві невеликий сніг, температура вдень 0-2 градуси морозу, вночі 3-5 градусів морозу.

За даними синоптика Наталки Діденко, 21, 22 та 23 січня на сході і півдні України очікується мокрий сніг, дощ, сильний вітер.