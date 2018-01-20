МЗС: посольство України в Афінах намагалися закидати пляшками із займистою сумішшю

У столиці Греції Афінах минулої ночі була спроба нападу на українське посольство, повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, невідомі хотіли використати пляшки із займистою сумішшю. Внаслідок спроби нападу ніхто не постраждав, додав міністр.

«Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону», – написав Клімкін 20 січня.

Міністр додав, що про заходи безпеки для диппредставництв «дбають» по всіх країнах.

Греція належить до країн Євросоюзу, в яких лунають голоси про скасування санкцій, накладених ЄС щодо Росії через її агресію проти України.

Нинішній уряд Греції, що об’єднує ультралівих і ультраправих популістів, вважають проросійським. Але прем’єр-міністр Алексіс Ципрас, заявляючи про бажання скасувати санкції, при цьому все-таки підтримує в Євросоюзі їх продовження як «спільне європейське рішення».