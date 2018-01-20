Комітет захисту журналістів засудив закриття бюро Радіо Свобода в Ісламабаді

Міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» засудила рішення влади Пакистану про закриття офісу пакистанської служби Радіо Свобода (Радіо Машаал) в Ісламабаді. У комітеті це рішення назвали «прямою загрозою свободі преси» в Пакистані.

«Радіо Машаал є важливим джерелом інформації і має негайно отримати дозвіл на продовження своєї роботи», – заявив координатор програм Комітету захисту журналістів в Азії Стівен Батлер у листі, надісланому агенції Associated Press.

Міністерство внутрішніх справ Пакистану 19 січня наказало закрити офіс пакистанської служби Радіо Свобода (Радіо Машаал) в Ісламабаді. Це сталося після того, як міжвідомча розвідка звинуватила мовця в поширенні програм, спрямованих «проти інтересів Пакистану», і таких, що «відповідають інтересам ворожих спецслужб».

Директор Радіо Машаал Амін Мудакік повідомив, що 19 січня представники міністерства прибули в офіс ЗМІ і обговорили з керівником бюро і адміністрацією наказ про закриття.

У розпорядженні Радіо Машаал звинувачують у «зображенні Пакистану центром тероризму і безпечним притулком для різних радикальних угруповань».

Президент Радіо Свобода Томас Кент заявив, що він «надзвичайно стурбований закриттям» і «негайно очікує ширшої інформації щодо намірів пакистанської влади». За словами Кента, Радіо Машаал є «приватною новинною організацією, підтримуваною Конгресом США, яка не має ніяких зв’яків із розвідками будь-яких країн».

«Радіо Машаал є важливим джерелом надійної, збалансованої інформації для для нашої пакистанської аудиторії. Ми сподіваємося, що ця ситуація буде вирішена негайно», – додав він.

Заява про закриття бюро з’явилася після того, як 12 січня керівник штабу армії Пакистану генерал Камар Джавед Баджва заявив, що Пакистан відчуває себе «зрадженим» через американську критику, що Ісламабад не робить достатньо для боротьби з тероризмом, а також через рішення Вашингтона призупинити військову допомогу для Ісламабада.

Державний департамент США оголосив 4 січня, що Вашингтон припиняє допомогу Пакистану з питань національної безпеки, доки Ісламабад не вживатиме належних заходів проти мережі «Хаккані» та афганських талібів.

1 січня у Twitter президент США Дональд Трамп пригрозив владі Пакистану припиненням надання фінансової допомоги, звинувативши Ісламабад у створенні безпечних умов для екстремістів.