Бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі

Представники афганської служби безпеки повідомляють про щонайменше трьох бойовиків, які здіснили 20 січня напад на готель Intercontinental в Кабулі.

Афганська служба Радіо Свобода «Радіо Вільний Афганістан» повідомляє про перестрілку між нападниками і афганськими силами безпеки. Подробиці про напад, а також про те, чи був хтось убитий, поки не відомі.

Прес-секретар МВС Афганістану Наджиб Даніш, якого цитує агентство Reuters, заявив, що серед нападників можуть бути самогубці з вибухівкою, але це твердження неможливо негайно перевірити.

Неназваний представник афганської розвідки, якого цитує агентство AFP, заявив, що в будівлі готелю були чотири нападники, які «стріляли у гостей».

Інформаційне агентство також процитувало одного з гостей готелю, який, як повідомляється, заховався у своїй кімнаті і чув стрілянину у будівлі.

Готель Intercontinental в Кабулі зазнав нападу терористів-смертників у червні 2011 року, тоді загинула 21 людина, серед яких 10 цивільних осіб.