Балух не отримує медичної допомоги в СІЗО Сімферополя – журналіст

Засуджений до трьох років і семи місяців колонії-поселення український активіст Володимир Балух перебуває в Сімферопольському СІЗО. Його стан здоров’я тяжкий, проте необхідної медичної допомоги ув’язнений не отримує. Про це у Facebook написав журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

Він повідомляє, що адвокат Ольга Дінзе, яка відвідувала Балуха, направила скаргу на рішення суду щодо запобіжного заходу.

«Запобіжний захід домашній арешт був для нього найбільш оптимальним, якщо говорити про надання медичної допомоги, варіантом тримання. Суддя винесла рішення про те, що етапувати Балуха в колонію-поселення можна тільки під конвоєм, мотивуючи тим, що він нібито може спробувати уникнути покарання. При цьому, він, чекаючи на обвинувальний вирок, не робив спроб втекти з-під домашнього арешту, і ніяких підстав стверджувати це немає», – цитує Наумлюк слова адвоката.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив українського активіста Володимира Балуха, обвинуваченого в зберіганні боєприпасів, до трьох років і семи місяців колонії-поселення, штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень) і взяв його під варту під час засідання.

Балух під час свого останнього слова на засіданні 15 січня заявив, що справа проти нього «сфабрикована у зв’язку з його політичною позицією», і це не змусить його любити «нову Батьківщину».

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти тисяч рублів. Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт протягом двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.