Майк Пенс: «США і Єгипет стоять пліч-о-пліч у боротьбі з терором»

Віце-президент США Майк Пенс в ході візиту в Єгипет 20 січня заявив, що Вашингтон і Каїр стоять «пліч-о-пліч» у боротьбі з тероризмом.

Майк Пенс зазначив, що після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа відносини між двома країнами стали зміцнюватися, і тепер вони «міцні, як ніколи». Він відзначив успіхи економічних реформ в Єгипті.

Єгипетські сили безпеки ведуть боротьбу з терористичним угрупованням «Ісламська держава», активним на Синайському півострові. Жертвами теракту на Синаї нещодавно стали кілька сотень людей.

У Каїрі Пенс провів переговори з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі. З Єгипту він вирушає в Йорданію. Очікується, що в ході близькосхідного турне Пенс відвідає також Ізраїль.

Поїздка віце-президента США на Близький Схід була запланована на грудень, однак її довелося перенести у зв’язку з реакцією низки арабських країн на рішення президента Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас раніше заявив, що не має наміру зустрічатися з Пенсом в ході його візиту.