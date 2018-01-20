В Україні вшановували пам’ять загиблих захисників ДАП та «кіборгів»

У Києві у Володимирському соборі відбулася поминальна служба за загиблими оборонцями Донецького аеропорту та усіма українськими військовими, які загинули з початку військового конфлікту на сході України.

У службі взяли участь «кіборги», родичі загиблих оборонців ДАПу, бійці різних підрозділів і добровольчих батальйонів та волонтери.

Пізніше у приміщенні Центрального будинку офіцерів Збройних сил України відбувся урочистий захід із вшанування захисників Донецького аеропорту «Герої «кіборги» 242».

Військовим і родичам загиблих героїв вручили відомчі відзнаки Міністерства оборони України.

Відбувся концерт за участю академічного «Зразково-показового оркестру Збройних сил України» та низки українських виконавців.

У будинку офіцерів ЗСУ розгорнута фотовиставка портретів загиблих захисників Донецького аеропорту за всі 242 дні його героїчної оборони.

Урочисті і жалобні заходи на честь захисників Донецького аеропорту відбулися і в інших регіонах України.

Оборона Донецького аеропорту тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу Донецького аеропорту загинули 58 його захисників.