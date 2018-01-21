Федерація біатлону України затвердила склад збірної на Олімпіаду

Федерація біатлону України затвердила склад збірної на Олімпійські ігри, які 9 лютого стартують у корейському Пхйончхані, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Серед жінок шістку учасниць склали Юлія Джима, Валя та Віта Семеренки, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Ірина Варвинець.

Серед чоловіків змагатимуться Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Прима, Володимир Семаков та Артем Тищенко.

Перша гонка Олімпіади, жіночий спринт, розпочнеться в суботу, 10 лютого, о 13:15 за Києвом. Наступного дня в цей же час на спринтерську дистанцію вийдуть чоловіки, далі в програмі змагань – переслідування, індивідуальні гонки, мас-старти, змішана, жіноча та чоловіча естафети.