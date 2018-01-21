Без електрики залишаються майже 300 населених пунктів у п’яти областях – ДСНС

Станом на ранок 21 січня залишаються знеструмленими 294 населені пункти у п’яти областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Ці села й містечка були знеструмлені ще 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру).

Найбільше населених пунктів залишаються без електрики в Одеські й (197), Чернігівській (65) та Дніпропетровській (21) областях. На Одещині тривають роботи з відновлення електропостачання мітса Вилкове, де залучено 2 електростанції ДСНС для забезпечення електропостачання лікарні та насосної станції.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, вказують рятувальники.