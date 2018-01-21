Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
21 Січень 2018, Київ 18:41
Новини | Міжнародні

Десятки тисяч людей вийшли на антикорупційний протест у Румунії

Антикорупційний протест у столиці Румунії Бухаресті, 20 січня 2018 року

У Румунії 20 січня десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці країни Бухареста з антикорупційними вимогами. Акція відбулася у відповідь на схвалені в парламенті в грудні 2017 року законодавчі акти, які, як вважають демонстранти, послаблюють незалежність судової системи та передбачають декриміналізацію деяких корупційних правопорушень.

Попередня здійснена 2017 року спроба керівництва PSD (румунської Партії соціал-демократів – ред.) декриміналізувати деякі зловживання, пов’язані зі вчиненням злочинів, викликала найбільші протести в Румунії з часів комунізму.

Рейтинги міжнародної організації Transparency International називають Румунію серед найбільш корумпованих країн Європейського союзу.

Європейська комісія, закордонні дипломати та тисячі суддів піддали критиці наміри очолюваної соціал-демократами коаліції щодо докорінних змін у судовій системі. Румунські та закордонні критики вважають, що такі зміни можуть поставити судову систему під політичний контроль та послабити боротьбу з широкомасштабною корупцією.

Законодавчі акти, схвалені парламентом 20 грудня, ще мають бути підписані президентом Клаусом Йоганнісом, але він сам неодноразово критикував запропоновані зміни.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG