Десятки тисяч людей вийшли на антикорупційний протест у Румунії

У Румунії 20 січня десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці країни Бухареста з антикорупційними вимогами. Акція відбулася у відповідь на схвалені в парламенті в грудні 2017 року законодавчі акти, які, як вважають демонстранти, послаблюють незалежність судової системи та передбачають декриміналізацію деяких корупційних правопорушень.

Попередня здійснена 2017 року спроба керівництва PSD (румунської Партії соціал-демократів – ред.) декриміналізувати деякі зловживання, пов’язані зі вчиненням злочинів, викликала найбільші протести в Румунії з часів комунізму.

Рейтинги міжнародної організації Transparency International називають Румунію серед найбільш корумпованих країн Європейського союзу.

Європейська комісія, закордонні дипломати та тисячі суддів піддали критиці наміри очолюваної соціал-демократами коаліції щодо докорінних змін у судовій системі. Румунські та закордонні критики вважають, що такі зміни можуть поставити судову систему під політичний контроль та послабити боротьбу з широкомасштабною корупцією.

Законодавчі акти, схвалені парламентом 20 грудня, ще мають бути підписані президентом Клаусом Йоганнісом, але він сам неодноразово критикував запропоновані зміни.