Серед загиблих унаслідок нападу на готель у Кабулі є громадянин України – МЗС

Серед загиблих унаслідок нападу на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі є громадянин України. Про це 21 січня повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії», – сказав дипломат.

Щонайменше п’ятеро людей загинули 20 січня внаслідок нападу на готель у центрі Кабула. За офіційними даними, троє нападників увійшли до готелю і розпочали бій із силами безпеки, які прибули на місце події.

Речник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».