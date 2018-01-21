В потерпілому від негоди Ізмаїлі на Одещині продовжили канікули в школах до 24 січня

Влада міста Ізмаїл Одеської області вирішила продовжити шкільні канікули до 24 січня. Про це 21 січня повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

«У зв’язку з нестабільним енергопостачанням міста й очікуваним погіршенням погодних умов з вечора 21 до 23 січня комісією з техніки безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалене рішення продовжити шкільні канікули до середи, 24 січня, включно», – написав керівник міста у Facebook.

Місто Ізмаїл із населенням близько 70 тисяч людей було знеструмлене внаслідок негоди 18 січня. Фахівці ДСНС 19 січня повідомили, що їм вдалося відновити електро-, водо- та теплопостачання міста Ізмаїл Одеської області «практично повністю». Міський голова Ізмаїла уточнив, що в місті все ще є «обмеження подачі електроенергії» та показав стан лінії електропередач, яка відновлюється, щоб «забезпечити безперебійне постачання міста Ізмаїла електроенергією за тимчасовою схемою».

18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) сталося знеструмлення 737 населених пункти у 10 областях України, повідомила цього тижня Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Станом на 14:00 21 січня все ще залишаються знеструмленими 288 населених пунктів у п’яти областях, із них 198 – на Одещині.