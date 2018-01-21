У «сірій зоні» на Донеччині постраждали двоє цивільних – ДПСУ

У так званій «сірій зоні» неподалік населеного пункту Оленівка (Волноваський район Донецької області) постраждали двоє цивільних осіб. Про це 21 січня повідомляє Державна прикордонна служба з посиланням на очевидців.

«Від осіб, які прямують через лінію розмежування українським прикордонникам стало відомо про те, що в районі населеного пункту Оленівка двоє цивільних осіб – пасажирів мікроавтобуса – постраждали чи то внаслідок обстрілу, чи то ураження осколками від підриву невідомого вибухового пристрою», – йдеться на сайті відомства.

Наразі обставини надзвичайної ситуації з’ясовуються, інформація уточнюється, вказують у ДПСУ.

Прикордонники сповістили про інцидент представників міжнародних організацій.