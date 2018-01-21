Теніс: Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу відкритого чемпіонату Австралії – першого в сезоні змагання найпрестижнішої серії Grand Slam.

У четвертому раунді українка здолала опір 130-ї ракетки світу чешки Денізи Алертової. Запеклою була боротьба лише в першому сеті, який Світоліна виграла 6:3, у другій партії боротьби не вийшло – 6:0. Поєдинок тривав 58 хвилин.

У чвертьфіналі Еліна Світоліна зіграє з 37-ю ракеткою світу бельгійкою Еліз Мертенс, яка здолала опір хорватки Петри Мартич – 7:6, 7:5.