У центрі Праги до Дня соборності України відбулася акція Stop Putin, Stop War

На центральній Староместській площі у Празі 21 січня в рамках щотижневого Празького Майдану відбулася символічна акція Stop Putin, Stop War, присвячена Дню соборності України.

Учасники акції закликали шляхом бойкоту чемпіонату світу з футболу в Росії посилити тиск на цю країну, яка анексувала Крим та підтримує збройний конфлікт на Донбасі.

«Мета (акції – ред.) – нагадати людям про те що відбувається в Україні. Це форма протистояння брехні та великій кількості неправдивої інформації в чеських ЗМІ, інтернеті та чеськомовному середовищі. І ми, українці, які тут живемо, можемо розповісти і допомогти їм розібратися в тому, що відбувається насправді», – зазначила організатор акції Катерина Скрипник.

З нагоди святкування в Україні Дня соборності у празькому греко-католицькому храмі Святого Климентія для української громади також відбулося богослужіння.

День соборності України – державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення у 1919 році Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.