У Запоріжжі провели флешмоб з нагоди Дня Соборності

У Запоріжжі День Соборності відзначили флешмобом на майдані Героїв Революції гідності. Під час заходу активісти розгорнули 25-метровий національний прапори і заспівали гімн.

«Незважаючи на те, що наша країна тривалий час була під окупацією від Австро-Угорщини до Росії, українці все ж таки не втратили тієї етнічності та культурної єдності, що і втілилось у визвольних змаганнях 1917-1918 років. Зараз це дуже важливо, бо є багато зовнішніх сил, що намагаються поширити серед українців якісь міфи, що українці зі сходу і заходу є різними, що це різні народи та різні нації, але кожен свідомий українець розуміє, що українці – це одна єдина держава, що від Львова до Донецька – це є все Україна», – повідомив один з організаторів акції Ростислав Распутний.

День Соборності України – державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.