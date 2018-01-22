Згоди у переговорах із Росією про формат миротворчої місії ООН на Донбасі немає – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про відсутність консенсусу в переговорах із Росією щодо формату миротворчої місії ООН на Донбасі.

«Коли ми востаннє обговорювали з Лавровим (міністр закордонних справ Росії – ред.) миротворчу операцію, діалог був дуже складним. Оскільки ми поки що перебуваємо дуже далеко в сенсі наших цілей», – сказав Клімкін у Києві.

Міністр також зазначив, що робота над питанням миротворчої місії ООН на Донбасі продовжиться надалі.

У свою чергу міністр закордонних Росії Сергій Лавров заявив в інтерв’ю російському виданню «Коммерсант», що з Москвою не хочуть обговорювати її пропозиції та правки щодо резолюції про миротворчу місію в Україні. «Ніхто не хоче починати конкретно обговорювати наші пропозиції», – сказав Лавров.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів. Україна та її західні союзники відкинули такі обмеження й наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат. Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Також Росія наприкінці минулого року вивела своїх представників зі Спільного центру координації припинення вогню (СЦКК). Вони покинули Україну через, як заявили в російському МЗС, «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців». Українські представники заявили, що виведення Росією своїх представників з СЦКК є спробою Кремля змусити Київ вести переговори з представниками підтримуваних Москвою сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР».