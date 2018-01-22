На адмінкордоні з окупованим Кримом до Дня Соборності розгорнули прапор України

На адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом 22 січня розгорнули прапор України з нагоди Дня Соборності. Як передає «Крим.реалії», акція відбулася в рамках міжнародного флешмобу UnitedUkraine.

Згідно з повідомленням, акцію провели біля пункту пропуску «Каланчак» за участі близько двохсот активістів. Розмір прапора становив 60 метрів завдовжки і 40 – завширшки.

День Соборності України відзначають щорічно в день проголошення 22 січня 1919 року Акту злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.