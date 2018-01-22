Іспанський суд відмовив прокуратурі в ордері на арешт Пучдемона

Верховний суд Іспанії відмовився задовольнити клопотання прокуратури країни щодо видачі ордеру на арешт у Данії відстороненого лідера іспанського регіону Каталонії Карлеса Пучдемона.

Пучдемон 22 січня прибув із Брюсселя на дебати в Копенгагенському університеті. Ця поїздка є його першим виїздом із Бельгії відтоді, як він втік до цієї країни, щоб уникнути виклику до іспанського суду за його роль у невдалій спробі відокремлення регіону від Іспанії.

Іспанія видала європейський ордер на арешт Пучдемона в листопаді, але скасувала його через місяць.

Партії, які виступають за незалежність Каталонії, здобули абсолютну більшість на дострокових регіональних виборах 21 грудня. Пучдемон заявив про намір у вигнанні відновити свої повноваження як керівника регіону, оскільки в Іспанії йому загрожує арешт. Мадрид наполягає, що керувати Каталонією з-за кордону буде «незаконно».