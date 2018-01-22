Рада розпочне сесію з розгляду питання кандидатів у члени ЦВК – Парубій

Верховна Рада розпочне роботу нової сесії в лютому з розгляду питань економічного блоку і кандидатур на посади членів Центральної виборчої комісії. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій.

«Почнемо з тих блоків питань, які, на жаль, не встигли розглянути ще на цій сесії. Це буде блок економічних питань. Ми встигли з цього блоку розглянути лише закон про приватизацію… Я дуже розраховую, що буквально у перший тиждень ми зможемо перейти до розгляду (призначення – ред.) членів Центральної виборчої комісії», – сказав Парубій.

Згідно з календарним планом проведення сесії, з 6 по 9 лютого відбудуться пленарні засідання нової сесії.

Минулого тижня представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що президент України Петро Порошенко цього тижня може внести до Верховної Ради подання на нових членів ЦВК.

На сьогодні семирічний термін повноважень сплив у 13 з 15 членів ЦВК, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Влітку 2016 року президент України Петро Порошенко запропонував звільнити 12 із 15 членів Центральної виборчої комісії, серед яких голова ЦВК Михайло Охендовський і його заступники Андрій Магера та Жанна Усенко-Чорна. Президент також вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб. Однак спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що вони не знаходять підтримки депутатів і що президент готовий у разі потреби змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК.

Подання про призначення нових членів ЦВК президент вносить у Верховну Раду після консультацій з фракціями й обговорення їхніх пропозицій.