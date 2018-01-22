Затримано чоловіка, який намагався передати Ірану дані щодо корабля «Гетьман Сагайдачний» – прокуратура

У прокуратурі Київської області заявили, що повідомили про підозру чоловікові, якого затримали при спробі перевезти через митний кордон України до Ірану «воєнну інформацію», яка стосується озброєння фрегату «Гетьман Сагайдачний».

Згідно з повідомленням, підозрюваним є чоловік, який «перебуваючи на посаді старшого наукового співробітника одного з дослідних інститутів», намагався передати до Ірану дані про принцип побудови гідроакустичних станцій корабельного гідроакустичного комплексу проекту «Гетьман Сагайдачний».

У прокуратурі вказують, що ці дані є спеціальною інформацією військового характеру, яку чоловік скопіював на флеш-накопичувач.

«У зоні митного контролю аеропорту «Бориспіль» співробітниками правоохоронних органів на підставі ухвали суду затримано зловмисника. За процесуального керівництва прокуратури Київської області 55-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, триває досудове розслідування.

Фрегат «Гетьман Сагайдачний» – багатоцільовий корабель ВМС України. Флагман військово-морських сил введений в експлуатацію у 1993 році. Корабель названий на честь гетьмана Петра Кононовича Конашевича-Сагайдачного.