ДСНС попереджає про ускладнення погоди на південному сході України, КМДА – про ожеледицю в столиці

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України попередили про суттєве ускладнення погодних умов на південному сході України 23 січня.

Згідно з повідомленням, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій і Луганській областях очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів – переважно дощу, налипання мокрого снігу та ожеледь на дротах і деревах, на дорогах ожеледиця.

Крім того, повідомляється про посилення швидкості вітру до 20-ти, подекуди 25 м/с, хуртовини, снігові замети. Висота сніжного покриву може збільшитись на 20-30 сантиметрів.

У Київміськадміністрації попередили, що з 23 до 25 січня у столиці на дорогах очікується ожеледиця, хоча загалом у ці дні буде мінлива хмарність, без опадів, денна температура повітря – 5-8 градусів морозу.

За даними Укргідрометцентру, 23 січня через очікувані снігопади і хуртовини в горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей зберігатиметься небезпека сходження лавин.

Синоптик Наталка Діденко у Facebook пише, що найближчої ночі в Україні очікується температура повітря до -8-15 градусів, завтра вдень -3-9 градусів. За її даними, на півдні та сході – мокрий сніг, сильний вітер, вночі -2-8 градусів, вдень від 3 морозу до 2 тепла. Як зазначає синоптик, найближчого тижня погода в Україні буде морозною, а потепліє у неділю.