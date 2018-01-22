Силовики в Криму навідались до будинку матері арештованого кримського татарина – активісти

Підконтрольні Росії силовики в окупованому Криму прибули 22 січня в будинок матері заарештованого кримськотатарського активіста Гірая Куламетова, передає «Крим.Реалії» з посиланням на активіста об’єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва.

«Поки зрозумілих пояснень ні з боку поліції, ні з боку адвокатів не було. Є розуміння, що деякі емоційні речі, сказані з боку матері під час обшуку у них в будинку, правоохоронці сприйняли як погрозу. Нібито з цієї причини представники поліції прийшли для з’ясування обставин», – пояснив активіст.

Інший активіст під іменем у Facebook Абу Хамід повідомив, що метою приїзду до матері затриманого активіста була буцімто «образа» начальника місцевого райвідділку. За попередньою інформацією, наразі силовики покинули помешкання, де живе матір Гірая Куламетова.

Офіційних коментарів від силових органів окупованого Криму з цього приводу немає.

Сам заарештований Куламетов досі перебуває в Білогірському ізоляторі тимчасового тримання. Рішення про його арешт планують оскаржити адвокати, повідомляють активісти.

Підконтрольний Кремлю Кіровський райсуд 18 січня розглянув справу кримськотатарського активіста Гірая Куламетова, якого затримали після обшуку в його помешканні. Його звинувачують в адміністративному правопорушенні за ст. 20.3 (частина 1) російського Кодексу про адміністративні порушення. Суд виніс покарання Куламетову у вигляді 10 діб арешту «за публікацію відеоролика в 2012 році».

Куламетов брав участь у серії одиночних пікетів, які проходили 4 жовтня 2017 року проти репресій силовиків щодо кримських татар. Пізніше учасники цих пікетів були оштрафовані російськими судами.

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».